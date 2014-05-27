Особая наглость: администрация Тагила намерена разорвать договор с владельцами набережного кафе (ФОТО)
27 мая 2014, 20:40Общество
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В пору летнего сезона в Нижнем Тагиле открываются новые места для отдыха, где тагильчане по традиции проводят теплые вечера. Однако некоторые владельцы заведений переусердствовали с благоустройством прилегающей территории.
Многие тагильчане заметили, как преобразилась невзрачная беседка вдоль реки Тагил по улице Серова. Появились элементы декора, удобств – в общем, владельцы приготовились принимать гостей. Однако перестарались с оформлением зоны парковки.
Отсыпав прилегающую территорию щебнем, хозяева оборудовали места для автомобилей. Прямо на газоне. Как сообщили источники в администрации Нижнего Тагила, не дождавшись положительного ответа от официальных органов, владельцы самовольно создали необходимые условия для своей деятельности.
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Источник сообщил, что Глава Тагила Сергей Носов намерен расторгнуть договор об аренде муниципального имущества.
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