Особая наглость: администрация Тагила намерена разорвать договор с владельцами набережного кафе (ФОТО)

Многие тагильчане заметили, как преобразилась невзрачная беседка вдоль реки Тагил по улице Серова. Появились элементы декора, удобств – в общем, владельцы приготовились принимать гостей. Однако перестарались с оформлением зоны парковки.

Отсыпав прилегающую территорию щебнем, хозяева оборудовали места для автомобилей. Прямо на газоне. Как сообщили источники в администрации Нижнего Тагила, не дождавшись положительного ответа от официальных органов, владельцы самовольно создали необходимые условия для своей деятельности.