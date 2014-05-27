«Почта России» заменит марки на письмах микрочипами

«Почта России» запускает пилотный проект, в рамках которого марки на почтовых отправлениях заменят RFID-метками — микрочипами и «антеннами», которые вместе с помощью радиосигнала позволяют автоматически идентифицировать письма, грузы, товары и определять их местонахождение.

Как пишет «Российская газета», на пунктах автоматической регистрации посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в RFID-метках, поэтому кроме метки для слежения за корреспонденцией любая RFID-система включает в себя еще и считывающие устройства.

Систему мониторинга до конца года внедрят в местах международного почтового обмена в городах-миллионниках. В том числе в аэропортах московского и питерского почтовых узлов, в сортировочных центрах, транзитных узлах и отделениях перевозки почты при аэропортах.

Систему опробуют во Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. Появится примерно 220 точек автоматического контроля почтовых отправлений, где будут стоять специальные модули автоматической регистрации контрольных писем.