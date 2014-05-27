«Почта России» заменит марки на письмах микрочипами
Такие RFID-метки будут автоматически идентифицировать письма, грузы, товары и определять их местонахождение.
«Почта России» запускает пилотный проект, в рамках которого марки на почтовых отправлениях заменят RFID-метками — микрочипами и «антеннами», которые вместе с помощью радиосигнала позволяют автоматически идентифицировать письма, грузы, товары и определять их местонахождение.
Как пишет «Российская газета», на пунктах автоматической регистрации посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в RFID-метках, поэтому кроме метки для слежения за корреспонденцией любая RFID-система включает в себя еще и считывающие устройства.
Систему мониторинга до конца года внедрят в местах международного почтового обмена в городах-миллионниках. В том числе в аэропортах московского и питерского почтовых узлов, в сортировочных центрах, транзитных узлах и отделениях перевозки почты при аэропортах.
Систему опробуют во Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. Появится примерно 220 точек автоматического контроля почтовых отправлений, где будут стоять специальные модули автоматической регистрации контрольных писем.
Вполне вероятно, что услуга отслеживания посылки будет доступна не только почтовым работникам, но и получателям, к примеру, через приложение на телефоне. Тогда купив Apple iPhone 5s дешево, можно будет найти в магазине приложений именно то, что нам нужно. Отслеживание позволит точно знать, где находится посылка, и заранее спланировать свой день в расчете на поход за ней.