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«Почта России» заменит марки на письмах микрочипами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Почта России» заменит марки на письмах микрочипами

27 мая 2014, 09:20ОбществоЕвгения
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