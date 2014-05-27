Славдом приходит в Крым
27 мая 2014, 14:00ОбществоЕкатерина
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Компания Славдом –это один из крупнейших российских поставщиков строительных материалов:стеновых, кровельных, ландшафтных и дорожных. Компания предлагает продажу идоставку самых передовых строительных материалов по всей России. В арсеналекомпании большой ассортимент кирпича, черепицы, брусчатки,плитки и фурнитуры от лучших европейских и российских заводов-производителей.
Для крымчан компания Славдом предлагает особые условия посотрудничеству. Компания готова рассмотреть также предложения от местныхпроизводителей строительных материалов. Подробную информацию об условияхпоставки в Республику Крым рядного и клинкерного кирпича, черепицы и брусчаткивы можете узнать по телефону 8-800-333-51-51.
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