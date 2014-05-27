Славдом приходит в Крым

Компания Славдом –это один из крупнейших российских поставщиков строительных материалов:стеновых, кровельных, ландшафтных и дорожных. Компания предлагает продажу идоставку самых передовых строительных материалов по всей России. В арсеналекомпании большой ассортимент кирпича, черепицы, брусчатки,плитки и фурнитуры от лучших европейских и российских заводов-производителей.