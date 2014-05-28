Старт российских продаж пятого поколения Volvo Ocean Race Edition

Главное отличие нового поколения серии заключается в доступности заказа для всей линейки силовых агрегатов моделей V40 Cross Country и XC60 (раньше это были только мощные моторы), а также заметное снижение цены для спецверсии. Стоимость автомобилей ограниченной серии начинается от 1.319.000 рублей за V40 Cross Country и от 1.709.000 рублей за XC60.