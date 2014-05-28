Старт российских продаж пятого поколения Volvo Ocean Race Edition
28 мая 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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В Росси начались продажи автомобилей Volvo V40 Cross Country и XC60 специальной серии Ocean Race Edition. Эксклюзивная серия посвещена одноименной главной парусной гонке в мире, которая в очередной раз стартует в октябре 2014 года в Аликанте (Испания).
Главное отличие нового поколения серии заключается в доступности заказа для всей линейки силовых агрегатов моделей V40 Cross Country и XC60 (раньше это были только мощные моторы), а также заметное снижение цены для спецверсии. Стоимость автомобилей ограниченной серии начинается от 1.319.000 рублей за V40 Cross Country и от 1.709.000 рублей за XC60.
По словам директора по связям с общественностью Volvo Car Russia Антона Свекольникова, версия Ocean Race Edition - это по-настоящему эксклюзив, выпущенный ограниченной партией около 16 000 экземпляров.
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