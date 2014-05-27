Тагильчан научат чисто брить бороду. Премьера лекции в музее Нижнего Тагила
27 мая 2014, 13:20Общество
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31 мая в музее истории подносного промысла, который находится по адресу улица Тагильская, 24, состоится очередное занятие в рамках семейного клуба «Посиделки».
На этот раз тагильчанам расскажут, как правильно брить бороду. В 15:00 состоится премьера лекции «Чисто брить бороду», рассказывающая о традициях и методиках этого непростого процесса.
А после состоится мастер-класс по квиллингу, бумагоскуричиванию. Это уникальная техника скручивания кусочков бумаги и составления объемных картин, настоящих произведений искусства. Так что у вас есть отличная возможность сначала правильно сбрить бороду, а потом скрутить себе новую из бумаги. Все справки по телефону 24-25-74.
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