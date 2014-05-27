Тагильчане возмущены незаконным «захватом земли» под парковки (ФОТО)

Вот что пишет пользователь Алена:

Хочется поделиться информацией, касается это «захвата земли» между автолюбителями во дворах. По улице Циолковского между домами №5 и №9, незаконно огородили парковку под свои автомобили. Вбиты столбы и натянута цепь с замком. Такие ситуации происходят во многих дворах нашего города, очень хочется, чтобы на это обратили внимание и помогли решить проблему.

Действительно, в каждом втором дворе найдется местечко, которое автолюбитель подготовил для себя, отсыпал, огородил заборчиком, повесил цепь с замком. Казалось бы, что в этом такого? Жильцов, рассуждающих «со своей колокольни», возмущает тот факт, что некоторые товарищи бессовестно позволили себе просто так «застолбить» место. Почему, например, это не сделали те, кто вот уже много лет ставят авто на одно и то же место, рассуждают жильцы.

Фотографии предоставила пользовательница Алена

TagilCity.ru обратился в управляющую компанию, в под ответственностью которой находятся вышеназванные дома. Выяснилось, что по конкретной ситуации люди официально не обращались, но о ней управленцы знают. В случае, если жильцы обратятся в УК с заявлением, то на автовладельца поступит предписание – ликвидировать конструкции, в ином случае – штраф.

Подкреплена эта ситуация и жилищным законодательством, которое прописано в «Жилищном кодексе». В документе дано четкое представление о том, что собственники помещения в многоквартирном доме имеют право собственности на общее имущество, к которому относится и земельный участок, где расположен дом. Это значит, что ни один из собственников не может самовольно использовать территорию в своих целях. «Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных настоящим Кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме».

За самовольное занятие земли нарушителям грозит штраф от 5 до 10 МРОТ (статья 7.1 КОАП РФ). Можно написать жалобу и в ГИБДД, ведь незаконные захватчики парковочных мест испортили дорожное полотно. Еще один штраф на 1500 рублей (статья 12.33 КОАП РФ). Помимо штрафов нарушителей обяжут привести двор в прежнее состояние за свой счет.