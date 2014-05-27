Тагильчанка Влада Леонова, она же Мик-Мик, прокачала Казань на Olympic Jam 2014 (ФОТО, ВИДЕО)

Влада в очередной раз доказала свой уровень и привезла в родной Тагил второе место в номинации «Кубок Афродиты» по системе 72smoke для bgirls. Причем она прошла все отборочные и набрала высокие баллы уже в батле сильнейших.

Надо сказать, в жюри были представлены очень уважаемые в мире танца лица: BGirl AT из Финляндии (Flow Mo Crew), BGirl Надя из Новосибирска (Da Funky Style Crew) и BBoy Робин из Санкт-Петербурга (Top9). Влада поделилась с TagilCity.ru, что для b-денсеров девушек у нас очень мало «тусовок», а потому фестиваль вдвойне ценнее. Кстати, девушки из жюри перед началом события провели мастер-классы, а обе эти Bgirl для Мик-Мик - кумиры.

Надя лучшая по России, а AT - по Европе, и встретить их вместе - это просто... это такие эмоции!

Фото журнала Coбака.ru

Теперь Влада готовится к новому танцевальному событию, которое пройдет уже в Нижнем Тагиле. BNS организует очередной Open Jam, приуроченный ко Дню Молодежи. 28 июня на площадке перед кинотеатром «Родина 3D» пройдут батлы в стилях Breaking, Hip Hop, Popping, Locking, House. Обо всех изюминках нового Open Jam совсем скоро на TagilCity.ru.

А сейчас предлагаем посмотреть, как надо танцевать, чтобы победные места доставались именно тебе!

Буяка vs Мик-Мик. Влада начинает. Видео Splinterbboy, youtube.com