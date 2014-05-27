Улица Радужная в Горбуново стала похожа на дорогу. Теперь всё в руках тагильчан (ФОТО)

Однако многие садоводы помнят, что улицу неоднократно «проходили» грейдером, но из года в год ситуация с образованием ям повторялась. Водители, которым больше не приходится тормозить перед каждой кочкой, пролетают по обновленному покрытию, не заботясь о его сохранности. Грузовые автомобили также негативно воздействуют на верхний слой.

Более того, из-за отсутствующей дренажной канавы и скопления воды на одном из участков велика вероятность размытия отрезка Радужной. Ольга Владимировна, председатель сада «Леба», рассказала TagilCity.ru, что в планах - капитальный ремонт дороги, в частности оборудование дренажной канавы.

Отсыпал «Тагилдорстрой» и улицу «Радужную-1», которая ведет к саду «Лебе».

Осталось засыпать сколом участок дороги, ведущей к въезду в сад «Дружба». Кстати, оба кооператива собирали деньги на щебень, которым ныне засыпаны крупные ямы.

Теперь всё зависит только от самих садоводов. Пожалуйста, будьте аккуратны с новым покрытием и не превышайте скорость на улицах поселка и кооператива. Сохранность дороги, которая доставила много дискомфорта, - в наших руках! Выражаем благодарность МУП «Тагилдорстрой» за проделанную работу обращаются садоводы к водителям.