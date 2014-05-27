В автоцентре КОНКОРД прошла презентация нового NISSAN QASHQAI!

Гостей вечера ожидало множество положительных эмоций и сюрпризов: вкуснейший фуршет, зажигательная музыка, подарки от автоцентра и партнеров мероприятия, тест-драйв Nissan Qashqai и других популярных моделей Nissan.

В детской зоне было настоящее веселье: аква-гример пользовался популярностью, как среди детей, так и взрослых. Внимание ребят также было приковано к играм с X-Box Kinect – от желающих сразиться в виртуальном поединке не было отбоя.

Особую благодарность команда автоцентра КОНКОРД выражает группе «We Are Полиция» за настоящее роковое настроение вечера и море положительных эмоций, подаренных гостям.

Мы благодарим официальных партнеров нашего мероприятия: Страховую компанию «Екатеринбург» и Банк ВТБ24.

Мы также выражаем признательность за участие в мероприятии Лизинговой компании «Европлан» и поставщику «игристого» настроения вечера магазину «Магнум».