В Нижнем Тагиле могут появиться муниципальные магазины

По сообщению начальника управления промышленной политики и развития предпринимательства Андрея Седых, ситуация на рынке питания Нижнего Тагила находится под постоянным контролем, а цены на основные виды продовольственных товаров проходят ежемесячный мониторинг. Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среди социально значимых товаров наблюдается рост цен на мясо. Основная причина - снижение объемов импорта мяса в Россию.

В отдельно взятом городе эту тенденцию мы переломить не сможем, - сказал Глава города, - но создавать привлекательные условия для местных производителей продуктов питания, в том числе и мяса, в наших силах. В этом и заключается продовольственная безопасность.

По мнению мэра, одним из способов привлечь в Нижний Тагил местных и региональных производителей продуктов питания является создание сети муниципальных магазинов с привлекательными для предпринимателей условиями. Глава города обратил также внимание собравшихся на необходимость улучшать культуру обслуживания горожан.

Вопрос в другом - будут ли такие магазины пользоваться популярностью. Если супермаркеты рекламируют себя с помощью радиол и телевидения, а интернет-магазины пользуются раскруткой Tvitter и других социальных сетей, то муниципалитет на рекламу тратиться вряд ли будет. Хотя, вполне вероятен вариант «сарафанного радио», при котором слухи о магазине будут распространяться через покупателей - долго, но надежно.