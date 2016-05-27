На несколько месяцев раньше тагильские семьи получили сертификаты на жилье (ФОТО)

Накануне сертификаты получила 31 молодая семья. Размер социальных выплат составил от 400 тысяч до 1,4 миллиона рублей. На эти цели город выделил 15 миллионов. Еще 10 поступили из федеральной казны, а 9 – из бюджета области. По условиям программы, каждая семья должна в течение 7-ми месяцев распорядиться полученной суммой.

По словам начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Дмитрия Язовских, администрация города смогла сдвинуть сроки рассмотрения заявок. Обычно вручение сертификатов будущим новоселам происходит только во втором полугодии, а не весной, как в этом году.

ФОТО: пресс-служба администрации города Нижний Тагил

Напомним, в этом году стартует новая региональная программа поддержи молодым семьям. Эта программа рассчитана до 2020 года. Она особенно актуальна для семей-участников подпрограммы «Обеспечением жильем молодых семей», в которых одному из супругу скоро исполнится 36 лет. Социальные выплаты для семей будут составлять 20% от стоимости жилья.