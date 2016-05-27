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На несколько месяцев раньше тагильские семьи получили сертификаты на жилье (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На несколько месяцев раньше тагильские семьи получили сертификаты на жилье (ФОТО)

27 мая 2016, 10:10ОбществоТимофей Данилов
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