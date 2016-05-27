Нижнетагильский «Завод железобетонных изделий» находится на стадии банкротства: заявления для включения в список кредиторов нужно подать до 6 июня

15 декабря 2015 года ООО «Уральская металлургическая компания» подала заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании ООО «ЗЖБИ» банкротом. Заявление было возвращено истцу, так как оно не соответствовало требованиям суда. Замечания по нему нужно было исправить до 15 января 2016 г. В этот срок «Уральская металлургическая компания» устранила недостатки неполностью, однако возврат заявления истцу не помешает ему в дальнейшем обратиться в суд с аналогичным требованием - после устранения замечаний.

11 марта 2016 года другая компания – ООО «Железобетонные конструкции» – подала иск о признании ООО «ЗЖБИ» банкротом. В 2015 году «ЖБК» уже обращались в суд о взыскании с «ЗЖБИ» свыше миллиона рублей по договорам аренды. При этом основная задолженность предприятия за аренду составила 750 тысяч рублей, неустойка - 411 тысяч рублей. 3 февраля 2016 года суд постановил выплатить долг, но ответчик не погасил долг и не оплатил госпошлину.

20 апреля Арбитражный суд Свердловской области принял решение о введении процедуры наблюдения за банкротящимся предприятием. Конкурсным управляющим был назначен Рустем Кильдияров. Он является членом Некоммерческого партнерства «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». Заявления для включения в список кредиторов принимаются до 6 июня 2016 года. Следующее судебное заседание назначено на 7 сентября 2016 года.

На сайте самого предприятия какая-либо информации о готовящемся банкротстве отсутствует. Более того, на нем выложен прайс-лист на продукцию завода-изготовителя. Также есть информация об акции, по которой можно получить скидки на продукцию предприятия.

В приемной предприятия по поводу банкротства журналисту TagilCity.ru сообщили следующее:

Вся информация опубликована в «Коммерсанте».

Какие-либо другие комментарии и пояснения руководство предприятия давать отказалось.

По данным справочно-информационной систем «СПАРК-Интерфакс», в отношении предприятия возбуждены исполнительные производства от 6 мая 2016 года по неуплате страховых взносов – на сумму свыше 5 миллионов рублей. Также, у предприятия имеется задолженность по уплате налогов – на сумму более 2 миллионов рублей.

По данным системы «СПАРК», ООО «ЗЖБИ» является малым предприятиям, с численностью персонала от 150 до 200 человек. Выручка от реализации продукции только в 2014 году составила 135 миллионов рублей. Директором компании является Гаев Юрий Максимович.

«Завод железобетонных изделий №1» начал свою деятельность в 1935 году и был построен для того, чтобы обеспечивать Урал различными конструкциями из железобетона. За более чем 80-летнюю историю предприятие поставляло свою продукцию на многие заводы Урала – для строительства доменных печей, прокатных станов, коксовых батарей и других объектов. Во время кризиса в середине 90-х годов прошлого века, который коснулся и строительной промышленности, завод нашел новые рынки. Предприятие начало выпускать новую продукцию: тротуарные плиты, плиты для дорожного покрытия в сложных климатических условиях (-55⁰), плиты для трамвайных путей, лотки водоотводов, плиты перекрытий и многое другое.