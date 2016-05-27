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Нижнетагильский «Завод железобетонных изделий» находится на стадии банкротства: заявления для включения в список кредиторов нужно подать до 6 июня
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Нижнетагильский «Завод железобетонных изделий» находится на стадии банкротства: заявления для включения в список кредиторов нужно подать до 6 июня

27 мая 2016, 17:15ОбществоМарина
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