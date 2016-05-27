Нижний Тагил начал подготовку к новому отопительному сезону

На встрече с Сергеем Носовым присутствовали руководители тепло- и электроснабжающих организаций города, ЕВРАЗ НТМК, УВЗ, Планты и начальники профильных управлений горадминистрации.

Было озвучено, что во время проведения майских опрессовок на сетях Тагилэнерго выявлен 91 прорыв, 26 прорывов – на НТТС, еще 16 выявлено на сетях Горэнерго. Как сообщает пресс-служба администрации, все они будут устранены за это лето.

Кроме того, руководители организаций сообщили, что все ремонты и наладки тепловых источников идут по намеченному графику, никаких проблем в подготовке к отопительному сезону не возникает.

С середины июня жилищный фонд начнут проверять специалисты управления жилищного фонда и коммунального хозяйства. До осени им предстоит подготовить почти 3 тысяч домов, которые находятся в системе центрального отопления. А с 1 августа начнется приемка спортивных объектов, учреждений культуры и образовательных учреждений.

Мэр обязал провести как испытания, так и промывку труб, чтобы в начале отопительного сезона тагильчане не получали ржавую и грязную воду.