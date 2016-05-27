Падение цен на бытовую технику и электронику в Нижнем Тагиле!

Если весь год вы ждали подходящего момента, чтобы сделать необходимые и полезные покупки техники для дома, то не пропустите эти дни реальных скидок. Только 5 дней в магазинах НОРД будет установлена скидка 30% на широкий ассортимент товаров. Но это еще не все! В дни акции дисконтную карту можно будет получить в подарок!*

В акции участвуют самые популярные модели бытовой техники, электроники и компьютеров по самым выгодным ценам!

Так, например:

Холодильник SHIVAKI SHRF-260 DW, вместительный, высотой 168.7 см, в дни акции можно приобрести по цене всего за 15 253 р.,ваша экономия будет 4 800р.

Водонагреватель ARISTONABS BLU EVO RS 10 можно приобрести по невероятной цене 5313р., ваша экономия составит 2 277р.

LED телевизор TELEFUNKEN TF-LED 32 S16 T2 , с диагональю 80 см, идеален для спальни и гостиной, с красочной картинкой, удобным меню, всего за 11 963 р, сэкономите 5 127р.

НОРД – это, прежде всего, гарантия надежности. Уже более 20 лет сеть магазинов НОРД радует своих покупателей широким ассортиментом товаров, отличным сервисом и очень низкими ценами. Приветливые консультанты приятно удивят вас своим профессионализмом, проверят качество товара, помогут оформить доставку, и, если это необходимо, получить кредит на покупку на самых выгодных условиях. Приходите и убедитесь в этом сами.

Более подробные сведения о проводимой акции вы сможете узнать по бесплатному

телефону 8-800-2000-787.

Выгодные покупки ждут вас в магазине «НОРД» с 27 по 31 мая по адресам:

г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 73

г. Нижний Тагил, ул. Металлургов,20, ТЦ «Кировский».

*Акция проводится в магазинах с 27.05.2016 по 31.05.2016 года.