Падение цен на бытовую технику и электронику в Нижнем Тагиле!
Магазины НОРД объявляют грандиозную распродажу бытовой техники и электроники с 27 по 31 мая!
Если весь год вы ждали подходящего момента, чтобы сделать необходимые и полезные покупки техники для дома, то не пропустите эти дни реальных скидок. Только 5 дней в магазинах НОРД будет установлена скидка 30% на широкий ассортимент товаров. Но это еще не все! В дни акции дисконтную карту можно будет получить в подарок!*
В акции участвуют самые популярные модели бытовой техники, электроники и компьютеров по самым выгодным ценам!
Так, например:
Холодильник SHIVAKI SHRF-260 DW, вместительный, высотой 168.7 см, в дни акции можно приобрести по цене всего за 15 253 р.,ваша экономия будет 4 800р.
Водонагреватель ARISTONABS BLU EVO RS 10 можно приобрести по невероятной цене 5313р., ваша экономия составит 2 277р.
LED телевизор TELEFUNKEN TF-LED 32 S16 T2 , с диагональю 80 см, идеален для спальни и гостиной, с красочной картинкой, удобным меню, всего за 11 963 р, сэкономите 5 127р.
НОРД – это, прежде всего, гарантия надежности. Уже более 20 лет сеть магазинов НОРД радует своих покупателей широким ассортиментом товаров, отличным сервисом и очень низкими ценами. Приветливые консультанты приятно удивят вас своим профессионализмом, проверят качество товара, помогут оформить доставку, и, если это необходимо, получить кредит на покупку на самых выгодных условиях. Приходите и убедитесь в этом сами.
Более подробные сведения о проводимой акции вы сможете узнать по бесплатному
телефону 8-800-2000-787.
Выгодные покупки ждут вас в магазине «НОРД» с 27 по 31 мая по адресам:
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 73
г. Нижний Тагил, ул. Металлургов,20, ТЦ «Кировский».
*Акция проводится в магазинах с 27.05.2016 по 31.05.2016 года.
Для регистрации дисконтной карты необходимо предоставить номер мобильного телефона. Предложение распространяется не на весь ассортимент товара. Количество товара ограничено. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве товара, размере скидок, сроках, месте и порядке приобретения товара уточняйте у продавцов-консультантов в магазинах «НОРД».