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Пожилая свердловчанка уже неделю голодает и устраивает пикеты у Кремля (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожилая свердловчанка уже неделю голодает и устраивает пикеты у Кремля (ФОТО)

27 мая 2016, 13:40ОбществоТимофей Данилов
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