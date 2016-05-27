Пожилая свердловчанка уже неделю голодает и устраивает пикеты у Кремля (ФОТО)

На прошлой неделе, 18 мая, пенсионерка Ольга Рункова из Верхней Пышмы уехала в Москву. С того момента она ничего не ест – только пьет воду. По словам дочери Ольги, её мать объявила голодовку и вот уже несколько дней ходит с плакатами по различным инстанциям.

Например, свердловчанка уже стояла на Красной площади, у храма и у прокуратуры. Ольгу Рункову уже несколько раз задерживали полицейские, но отпускали через пару часов. Погода также не радует: в Москве сейчас прохладно и идут дожди.

Недельная голодовка и одиночные пикеты пенсионерки у стен Кремля – крайняя меря: свердловчанка уже несколько лет добивается компенсации за её снесенный гараж. В 2013 году во время строительства путепровода в Верхней Пышме строители самовольно снесли несколько десятков гаражей, в том числе и гараж Ольги Рунковой.

Сумма выплат компенсации привела потерпевших в шок – оценка стоимости имущества оказалась в два раза меньше. В частности, эксперты оценили гараж Ольги Рунковой в 540 тысяч рублей, а независимая экспертиза – в более чем миллион. Суд встал на сторону женщины и обязал выплатить МУГИСО компенсацию в 1 170 000 рублей. Однако деньги жительница Верхней Пышмы, как и другие пострадавшие, до сих пор не получила.

Ольга Рункова уже обращалась во все инстанции: от прокуратуры до администрации президента. Ответа нет. Поэтому она уже 9 дней голодает и митингует в Москве с просьбой к Владимиру Путину проследить за исполнением решения суда. На одиночные пикеты в столице выходил и адвокат пенсионерки Сергей Тиунов.

А накануне он пытался достучаться уже до властей Свердловской области: юрист провел митинги у различных ведомств в Екатеринбурге. Он добавил, что отчаявшаяся женщина не собирается отступать, несмотря на то, что у неё уже начались серьезные проблемы со здоровьем.