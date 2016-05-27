Скидки 40%: «МегаФон» объявил распродажу смартфонов

Начиная с семи часов вечера воскресенья до 23:59 понедельника покупатели интернет-магазина «МегаФон» смогут приобрести мобильные устройства по специальным низким ценам. Клиентам будут предложены выгодные условия по покупке смартфонов Alcatel, Highscreen, Microsof, ASUS, Huawei, Fly, Lenovo, LG, Prestigio, Sony и ZTE. Акция проводится в рамках всероссийской распродажи «Киберпонедельник».

С полным перечнем товаров, участвующих в акции, можно будет ознакомиться в специальном разделе интернет-магазина «МегаФон», который будет запущен 29 мая в 19:00. Предложения со скидками будут доступны только при заказе на сайте интернет-магазина «МегаФон».

В прошлом году «МегаФон» тоже принимал участие в «Киберпонедельнике», и по сравнению с обычным днем мы наблюдали двукратный рост продаж во время акции. Поэтому в этот раз мы решили значительно увеличить количество моделей со скидками, – говорит Виктор Голубев, директор по интернет-продажам «МегаФон Ритейл». – Я приглашаю всех за покупками в «МегаФон», ведь шанс приобрести отличный гаджет по низкой цене упускать нельзя.