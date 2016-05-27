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В Нижнем Тагиле обеспокоенные родственники требуют расторжения договора, заключённого компанией по ремонту окон с 89-летней старушкой
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле обеспокоенные родственники требуют расторжения договора, заключённого компанией по ремонту окон с 89-летней старушкой

27 мая 2016, 11:40ОбществоПавел Щербина
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