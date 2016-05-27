В Нижнем Тагиле обеспокоенные родственники требуют расторжения договора, заключённого компанией по ремонту окон с 89-летней старушкой

В наше отсутствие к 89-летней свекрови Нине Соколовой пришли некие специалисты по ремонту окон из компании «Деловой ритм». Она уже совсем старая, почти ничего не понимает, но они убедили её заключить договор на 25 тысяч рублей. 10 тысяч она отдала сразу, но на руки ей даже не выдали копию договора, а только оставили квитанцию об оплате сообщила журналисту TagilCity.ru обеспокоенная тагильчанка Антонина.

Тагильчанка стала разбираться в ситуации, искать информацию в интернете, но найденная информация только убеждала тагильчанку в ошибочности поступка её пожилой родственницы.

В интернете очень много говорят об этом. Такие конторы работают также, как косметические салоны, продающие чемоданы за 100 000 рублей. Как я прочитала в интернете, работы они действительно проводят, но многократно завышают цены. Мы не нуждались в этой услуге, у нас есть свои специалисты. Люди из «Делового ритма» звонили, когда мы были дома, мы отказались от их услуг. Потому они пришли, когда дома никого кроме старушки не было, и заключили договор с ней. Она им давала свой паспорт. Я переживаю, не оформили ли они на неё кредит? -- поделилась тагильчанка с журналистом TagilCity.ru.

В квитанции были некоторые контактные данные фирмы, потому тагильчанка поспешила в офис, находящийся на ул. Индустриальная, 35 ст.2.

В офисе мне тоже не смогли предоставить договор. К руководителю секретарь меня не пустила. Она буквально встала грудью между мной и дверью. Мы написали заявление на возврат средств и ушли рассказала тагильчанка журналисту TagilCity.ru.

Но на этом история не закончилась. После визита тагильчанки и после звонка журналиста в организацию, старушке вновь позвонили из фирмы.

Только что звонила свекровь, её всю треплет. Ей звонили и угрожали судом за подделку подписи. Якобы за то, что мы расписались за неё в заявлении на возврат. Старушке 89-лет, ей что теперь, помирать из-за этих окон? -- поделилась тагильчанка Антонина с журналистом TagilCity.ru.

Позднее с редакцией TagilCity.ru связался старший менеджер компании «Деловой ритм» в Нижнем Тагиле - Михаил. Он рассказал о том, как видят ситуацию в компании:

Конечно же, никто не угрожал старушке и никто не собирается подавать на клиентов в суд по такому мелкому поводу. Наша компания действительно осуществляет поиск клиентов с помощью звонков, но так делают и многие крупные компании, в этом нет ничего особенного. Главный же наш источник клиентов – сарафанное радио, когда мы сделали кому-то хорошо и нас советуют друзьям и знакомым. Обычно наши менеджеры оставляют один экземпляр договора клиенту, но если этого не произошло в день оплаты аванса, то точно будет сделано сервисным мастером в день выполнения работ. В продажах у всех компаний бывают ситуации, когда клиент недоволен, но мы всегда стараемся найти компромисс, если его достичь не удаётся, договор расторгается.

Однако прояснить, на проведение каких работ был заключён договор с пенсионеркой на 25 тысяч, старшему менеджеру не удалось.

К сожалению, сейчас передо мной нет договора. Но в нашей работе очень много нюансов. Цена зависит от объема работ, их специфики, используемых материалов. По всей видимости, менеджер подробно объяснил клиентке, какие работы необходимо провести, и они договорились о той цене, которая была отражена в сумме договора рассказал журналисту TagilCity.ru старший менеджер компании «Деловой ритм» Михаил.

В полиции Нижнего Тагила отметили, что заявлений на мошеннические действия в адрес компании с таким названием никто не подавал, но:

Если возникают подозрения о том, что кто-то из ваших близких стал жертвой мошеннических действий, необходимо немедленно обращаться в полицию. Тем более, если речь идёт об угрозах или запугивании рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.