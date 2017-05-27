Часть домов в поселке Широкая Речка в Екатеринбурге не подключена к канализации с 40-х годов XX века

Несколько социальных учреждений и жилых домов до сих пор не подключены к системе водоотведения. Не имеют канализации местные детский сад, средняя школа и поликлиника. Жители рассказывают, что при наличии в домах санузлов они вынуждены пользоваться выгребными ямами. Оплату их очистки они производят за свой счет.

Дома, в которых проживают местные жители, были сданы в эксплуатацию в 40-х годах прошлого века. И уже более 70 лет в них не могут подвести центральную канализацию.

В связи с жалобой жителей прокуратурой был подан иск к городской администрации. В нем было изложено требование исполнить целевую программу развития отдаленных территорий, обеспечив дома в Широкой Речке подключением к системе водоотведения.

26 мая 2017 года состоялось заседание суда, на котором прокуратуре было отказано в требовании. Решение будет обжаловано, как сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости».