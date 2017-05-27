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Часть домов в поселке Широкая Речка в Екатеринбурге не подключена к канализации с 40-х годов XX века
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Часть домов в поселке Широкая Речка в Екатеринбурге не подключена к канализации с 40-х годов XX века

27 мая 2017, 10:05Общество
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