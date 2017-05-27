Многодетной семье из Полевского выделили землю под строительство дома под высоковольтной линией электропередач

Три года назад многодетной семье Лушенковых из Полевского ГО была выделена земля, предназначенная для строительства жилого дома. При предоставлении данного участка был нарушен закон: не учтено, что в этом месте проходит линия электропередач.

26 мая 2017 года сюжет об этом показали на одном из федеральных каналов. Семья построила на этом месте дом и иные постройки. Чиновники пообещали, что данная высоковольтная линия будет перенесена на другое место. Обещание осталось неисполненным: никаких договоров о переносе ЛЭП с администрацией заключено не было.

После показа сюжета о сложившейся ситуации следственный комитет начал проверку. В ходе нее будет дана правовая оценка действиям или бездействию соответствующих должностных лиц в части исполнения закона при предоставлении земельного участка под строительство жилых помещений.

Сотрудники правоохранительных органов проведут опросы членов данной многодетной семьи, а также ответственных должностных лиц. Также во время проведения доследственной проверки будет изучена соответствующая документация, сообщает СУ СК Свердловской области.