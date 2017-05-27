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Многодетной семье из Полевского выделили землю под строительство дома под высоковольтной линией электропередач
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Многодетной семье из Полевского выделили землю под строительство дома под высоковольтной линией электропередач

27 мая 2017, 09:05Общество
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