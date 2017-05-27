Первое совместное патрулирование с привлечением слушателей центра профподготовки МВД прошло в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле совместное патрулирование практикуется уже давно и успешно. В Дзержинском районе в нем активно участвует народная дружина из числа сотрудников УБТ Уралвагонзавода . Есть дружинники и в Ленинском районе, которые стали принимать участие в патрулировании с 2016 года.

Во время рейдов новички получили опыт общения с гражданами и научились оформлению документов. За время патрулирования было составлено 12 протоколов. Пять из них – в связи с распитием спиртных напитков в общественном месте, три – за появление в нетрезвом виде, четыре – за нарушение ПДД. Уличных преступлений во время патрулирования замечено не было.