Препарат Сементал: влияние на тестостерон и потенцию

Тестостерон – это мужской гормон, который производится в организме и служит для поддержания психического и физического здоровья. Он тесно связан с такой функцией мужского организма, как потенция. Благодаря ему удается привести в равновесие нервную систему, ведь тестостерон – это один из главных антидепрессантов. Но не всегда он находится в нужной концентрации в организме. Поэтому большинство мужчин прибегают к ряду способов, чтобы повысить уровень тестостерона и потенции. Среди них препарат Сементал.

Хороший сон

Большинство половых гормонов вырабатываются во время глубокого и крепкого сна. Если хронически не досыпать, то это привет к снижению уровня тестостерона и потенции. Спать нужно в абсолютной тишине и в темноте. Длительность сна будет составлять минимум 8 часов.

Медикаментозные препараты

Чтобы повысить уровень тестостерона у мужчин можно использовать природные методы, но они не всегда оказывают гарантированный результат. Если вы хотите быстро повысит концентрацию гормона в крови, то придется воспользоваться проверенными аптечными препаратами. В сложившейся ситуации могут применять такие лекарства:

Препараты для внутримышечного введения;

Оральные таблетки;

Тестостероновый пластырь, который крепят на мошонке;

Специальный гель;

Мукоадгезивные свои – располагают 2 раза в день над верхними зубами

Отказ от вредных привычек

Какой мужчина не любит расслабляться? А делают они это часто с использованием горячительных напитков и сигарет. Все это очень отрицательно влияет на состояние организма и понижает уровень тестостерона в крои. При этом совершенно не имеет значения, какие градусы у выбранного вами напитка. Например, в составе пива имеются аналоги женских половых гормонов, а это очень плохо отражается на гормональном фоне. Исключением может быть только красное сухое вино. Его действие, наоборот, останавливает влияние фермента ароматозы, который ответственный за метаболизм тестостерона в эстроген.

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Правильное питание

На уровень тестостерона большое влияние оказывает правильно составленное питание. Причем оно должно быть полноценным и сбалансированным. Молекула тестостерона состоит из таких компонентов, как цинк. Именно он считается важной ее частью. Без цинка молекула не способна полноценно выполнять свои функции. Чтобы восполнить этот недостаток, мужчина должен употреблять такие продукты:

рыба;

морепродукты;

орехи;

семечки.

Еще для полноценного синтеза тестостерона потребуется селен, магний и кальций.

Мужские половые железы смогут эффективно работать при условии, что все необходимые витамины содержаться в организме. Важная роль отведена таким элементам, как Е, С, В. Если они находятся в недостаточном количестве, то уровень тестостерона и потенции в крови падает.