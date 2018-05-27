Более 2,5 млн рублей выделено на ремонт инженерных сетей в школе №41 в Нижнем Тагиле

Ремонтные работы на сумму 2 млн 690 тыс. рублей будут выполнены в рамках капитального ремонта инженерных сетей МБОУ СОШ №41.

Информация о начале подаче заявок на ремонтные работы была опубликована на сайте госзакупок 28 апреля муниципальным учреждением «Служба заказчика городского хозяйства». 23 мая прошел электронный аукцион, на котором определился подрядчик. Срок выполнения ремонтных работ составляет 90 дней со дня заключения контракта.

По условиям контракта подрядчик обязан провести строительные работы, куда входят ремонт водоснабжения, отопления и канализации санузлов и душевых; ремонт канализации в столовой; электромонтажные работы в столовой; ремонт электроосвещения в санузлах и душевых.