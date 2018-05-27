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Новости Нижнего Тагила

Более 2,5 млн рублей выделено на ремонт инженерных сетей в школе №41 в Нижнем Тагиле

27 мая 2018, 15:40Добавить новость
Нижний Тагил,ремонт,школа,госзакупка,санузлы,душевые,столовая,аукцион,подрядчик
В здании МБОУ СОШ №41, которая находится в Дзержинском районе на улице Калинина 2а, будут отремонтированы водоснабжение и электроосвещение. На ремонт выделено 2 млн 690 тыс. рублей. Ремонтные работы на сумму 2 млн 690 тыс. рублей будут выполнены в рамках капитального ремонта инженерных сетей МБОУ СОШ №41.

Информация о начале подаче заявок на ремонтные работы была опубликована на сайте госзакупок 28 апреля муниципальным учреждением «Служба заказчика городского хозяйства». 23 мая прошел электронный аукцион, на котором определился подрядчик. Срок выполнения ремонтных работ составляет 90 дней со дня заключения контракта.

По условиям контракта подрядчик обязан провести строительные работы, куда входят ремонт водоснабжения, отопления и канализации санузлов и душевых; ремонт канализации в столовой; электромонтажные работы в столовой; ремонт электроосвещения в санузлах и душевых.

Напомним, что также в 2018 году пройдет ремонт кровли в школе №77 и детском саду №22.
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