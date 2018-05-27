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Новости Нижнего Тагила

Секта сатанистов осквернила мемориал на месте Преображенского собора в Серове (ФОТО)

27 мая 2018, 10:05Добавить новость
культура,Свердловская область,религия,секта,Серов,вандализм,вандалы,Собор

Жители Серова уверены, что в городе действует секта сатанистов, которая осквернила мемориал на месте Преображенского собора. Серовчане предполагают, что вандализм в отношении святыни — это только начало.

В пятницу, 25 мая, жители Серова обнаружили, что неизвестные вандалы наполовину сорвали со стенда баннер с изображением Спасо-Преображенского собора и осквернили мемориал.

Серовчане рассказали, что на лестнице, которая ведёт к кресту, написано чёрной краской слово «Сатана». На остатках кирпичной кладки черной краской неизвестные нарисовали звезду и обвели в круг, рядом - чёрный крест и три шестёрки. Поблизости с мемориалом находится гараж, в котором строители, работающие на восстановлении собора, хранят инструмент. На дверях гаража появилась матерная надпись про Бога.


Заявление в полицию от лица православных верующих не поступало, но местные жители считают, что осквернение мемориала - дело рук секты сатанистов, которые уже не в первый раз совершают подобные действия в отношении святых мест. Люди шепчутся, что секта может перейти и к более устрашающим действиям, сообщает «Федерал Пресс».


культура,Свердловская область,религия,секта,Серов,вандализм,вандалы,Собор
Фото: «Федерал Пресс»
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