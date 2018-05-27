Секта сатанистов осквернила мемориал на месте Преображенского собора в Серове (ФОТО)

Жители Серова уверены, что в городе действует секта сатанистов, которая осквернила мемориал на месте Преображенского собора. Серовчане предполагают, что вандализм в отношении святыни — это только начало.

В пятницу, 25 мая, жители Серова обнаружили, что неизвестные вандалы наполовину сорвали со стенда баннер с изображением Спасо-Преображенского собора и осквернили мемориал.



Серовчане рассказали, что на лестнице, которая ведёт к кресту, написано чёрной краской слово «Сатана». На остатках кирпичной кладки черной краской неизвестные нарисовали звезду и обвели в круг, рядом - чёрный крест и три шестёрки. Поблизости с мемориалом находится гараж, в котором строители, работающие на восстановлении собора, хранят инструмент. На дверях гаража появилась матерная надпись про Бога.



Заявление в полицию от лица православных верующих не поступало, но местные жители считают, что осквернение мемориала - дело рук секты сатанистов, которые уже не в первый раз совершают подобные действия в отношении святых мест. Люди шепчутся, что секта может перейти и к более устрашающим действиям, сообщает «Федерал Пресс».

Фото: «Федерал Пресс»