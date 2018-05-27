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Новости Нижнего Тагила

Северный автовокзал Екатеринбурга был оцеплен из-за подозрительных сумок

27 мая 2018, 11:00Добавить новость
безопасность,город,Екатеринбург,полиция,Свердловская область,Северный автовокзал,сумки,бомба,теракт

На 10 минут работа Северного автовокзала в Екатеринбурге была приостановлена из-за четырёх бесхозных сумок, оставленных возле касс.

26 мая возле касс Северного автовокзала сотрудники обнаружили брошенные четыре большие сумки. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Ничего опасного в них не было обнаружено.

Как сообщают «Вечерние Ведомости», хозяина вещей удалось установить. Он выходил покурить, не осознавая, какой эффект могут произвести оставленные сумки. Мужчину доставили в отделение полиции для проведения профилактической беседы.

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