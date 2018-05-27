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Северный автовокзал Екатеринбурга был оцеплен из-за подозрительных сумок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Северный автовокзал Екатеринбурга был оцеплен из-за подозрительных сумок

27 мая, 11:00Общество
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