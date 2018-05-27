Северный автовокзал Екатеринбурга был оцеплен из-за подозрительных сумок
27 мая, 11:00Общество
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На 10 минут работа Северного автовокзала в Екатеринбурге была приостановлена из-за четырёх бесхозных сумок, оставленных возле касс.
Сюжеты: Екатеринбург
26 мая возле касс Северного автовокзала сотрудники обнаружили брошенные четыре большие сумки. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Ничего опасного в них не было обнаружено.
Как сообщают «Вечерние Ведомости», хозяина вещей удалось установить. Он выходил покурить, не осознавая, какой эффект могут произвести оставленные сумки. Мужчину доставили в отделение полиции для проведения профилактической беседы.
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