Бригадир швейной фабрики ИК-47 Каменска-Уральского осужден за избиение заключенного
Сегодня, 19:05ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Бригадир швейной фабрики исправительной колонии №47 Каменска-Уральского избил заключенного, в результате чего потерпевшему пришлось удалить почку. Суд приговорил обвиняемого к 3,5 годам, пишет Znak.
По словам представителя потерпевшего, бригадир постоянно придирался к подчиненному. Один раз он позвал потерпевшего для того, чтобы поговорить и сильно избил его. После этого сам вызвал скорую, увидев, что избитому мужчине плохо.
Из-за нанесенных заключенному травм, потерпевшему пришлось удалить почку. Суд приговорил обвиняемого к 3,5 годам колонии. Сам бригадир является заключенным той же колонии, поэтому срок путем частичного сложения был добавлен к уже отбываемому им сроку.
После операции по удалению почки, потерпевший получил инвалидность и был освобожден от отбывания наказания в исправительном учреждении.
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