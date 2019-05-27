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#домахорошо
Экономисты: по уровню экономики Москва обогнала города-миллионники на 100 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Экономисты: по уровню экономики Москва обогнала города-миллионники на 100 лет

Сегодня, 18:23ОбществоФото: Википедия
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