Экономисты: по уровню экономики Москва обогнала города-миллионники на 100 лет

Валовый городской продукт — это ценность, которая создается на территории города в течение заданного периода (года или квартала). Сумма всех ВГП и всего произведенного продукта образует ВВП страны. По уровню ВГП российские города-миллионники можно разделить на две группы — продвинутые и отстающие. В первые входит: Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар. Их уровень прироста в 2010–2017 годах составил 1,4%. Процент прироста ВГП у отстающих за тот же период составляет 0,2%. В этом списке: Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростове-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород.

«Нужно начать смотреть на города как на платформу для системных комплексных инвестиций. Эти меры позволят ускорить рост городской экономики в наших городах» заявил генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев.

Ускорение роста валового продукта напрямую зависит от темпов наращивания объема инвестиций. В 2017 году объем инвестиций на одного москвича составил 162 тыс. руб., на жителя Санкт-Петербурга — 127 тыс. руб., на, а на жителя прочих миллионников — 94 тыс. руб.