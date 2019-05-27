Госдума планирует запретить таксистам работать сверх нормы

Каждый водитель должен будет получить персональную карту, которая будет фиксировать его работу.

«Будет вестись контроль за режимом труда и отдыха водителя, то есть каждый оператор в единую систему в субъекте будет отправлять месячный режим труда и отдыха своих водителей. Как только он вырабатывает норму часов, он уже больше не поедет»рассказал Москвичев