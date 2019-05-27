Госдума планирует запретить таксистам работать сверх нормы

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Российским таксистам могут ввести контроль режима труда и отдыха, передаёт «РИА Новости» слова главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева. Все автомобили такси будут контролироваться системой ГЛОНАСС.
Каждый водитель должен будет получить персональную карту, которая будет фиксировать его работу.
«Будет вестись контроль за режимом труда и отдыха водителя, то есть каждый оператор в единую систему в субъекте будет отправлять месячный режим труда и отдыха своих водителей. Как только он вырабатывает норму часов, он уже больше не поедет»рассказал Москвичев
Законопроект о регулировании такси был принят в первом чтении в декабре 2018 года. В ходе его обсуждения был поднят вопрос о дальнейшем совершенствовании систем контроля. Планируется создать региональные реестры служб заказа такси, а разрешение на работу выдавать не менее чем на пять лет.
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