Инвесторы строительства Храма-на-Драме сделали совместное заявление
На сайте «Уральской горно-металлургической компании» появилось совместное с «Русской медной компанией» заявление о строительстве храма святой Екатерины. Обе организации являются основными инвесторами проекта.
В заявлении говорится, что УГМК И РМК ждут очередного решения жителей Екатеринбурга, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно места для возведения храма, которое «устроит и успокоит всех».
Участие компаний в этом проекте заключается исключительно в благотворительной финансовой помощи. Место, общественные слушания по его определению и другие обстоятельства строительства являются зоной ответственности городских властей и Екатеринбургской епархии,написано в пресс-релизе.
В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней проходили акции протеста против строительства храма в сквера у Театра драмы. После того, как региональные власти подняли вопрос о начале общественного обсуждения нового места для храма святой Екатерины, против выступила Екатеринбургская епархия. Она предложила властям перенести обсуждение места строительства на месяц.