Инвесторы строительства Храма-на-Драме сделали совместное заявление

В заявлении говорится, что УГМК И РМК ждут очередного решения жителей Екатеринбурга, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно места для возведения храма, которое «устроит и успокоит всех».

Участие компаний в этом проекте заключается исключительно в благотворительной финансовой помощи. Место, общественные слушания по его определению и другие обстоятельства строительства являются зоной ответственности городских властей и Екатеринбургской епархии,написано в пресс-релизе.