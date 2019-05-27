Мэр Екатеринбурга за 2018 год заработал меньше своих подчинённых

За 2018 год Александр Высокинский задекларировал 4,5 млн рублей. В его собственности находится квартира площадью 162,3 кв. метра, гараж, два парковочных места и мотоцикл «Тула». Сотрудники екатеринбургской администрации, как оказалось, заработали больше начальника. Например, заместитель главы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин задекларировал доход в 5 млн рублей.

Напомним, в 2018 году широкий общественный резонанс получила информация о том, что Высокинский попросил Екатеринбургскую городскую думу повысить зарплату себе и своим подчинённым. Решение несколько раз принимали, а потом отменяли. В результате власти сошлись на том, что заработную плату нужно проиндексировать.