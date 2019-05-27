Мэрия Екатеринбурга выделила депутату Савельеву два участка взамен ДК «Химмаш»

ДК «Химмаш» вызвал волну протестов в Екатеринбурге в 2018 году. После того, как стало известно, что вместо Дома культуры планируется строительство жилого комплекса, горожане собрали пять тысяч подписей в пользу сохранения ДК и передали их в приемную президента России. К решению вопроса подключилось свердловское правительство. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил, что найдет участок, чтобы компенсировать собственнику потенциальную выгоду.

Взамен дома культуры депутат законодательного собрания Свердловской области Валерий Савельев получит участок на пересечении улиц Стачек и Баумана, а также на улице Инженерной на Химмаше. На данных территориях размещалось ветхое жилье, владельцы которого были расселены. Аварийный сооружения снесли за счет муниципалитета.

На следующей неделе состоится встреча собственников ДК «Химмаш» с представителями МУГИСО и администрации Екатеринбурга, на которой пройдет обсуждение деталей сделки.