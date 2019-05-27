Митрополит Кирилл сравнил протесты против Храма-на-Драме с расстрелом царской семьи
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил действия несогласных со строительством Собора святой Екатерины в уральской столице с расстрелом «святых Царственных страстотерпцев», сообщает пресс-служба епархии.
Правящий архиерей прокомментировал ситуацию вокруг строительства Храма-на-Драме в завершении богослужения в Свято-Николаевском верхотурском мужском монастыре. Митрополит Кирилл заявил, что в Екатеринбурге прогремел вызов Церкви из Екатеринбурга.
Сегодня перед Церковью — вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев, — сказал архипастырь, отметив, что убийство Царской семьи положило начало геноциду русского народа, заявил митрополит.
Однако архиерей считает, что русский народ, базисом которого является православная вера и Русская Православная церковь, не поддастся «на эти вызовы сегодняшнего времени, и останется единым народом». Митрополит привел пример, как российский народ выстоял в Гражданской войне, в коллективизации, пережил голод и разруху, а также прошел Великую Отечественную войну.
Митрополит Екатеринбургский также заявил, что все те, кто выступают против строительства храмов – «это наши братья, наши дети, потерявшиеся по причине безверия».
Также митрополит Кирилл призвал «сохранять свою веру и заповеди Божии в своей жизни».
Напомним, председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин заявил о создании рабочей группы, которая займется организацией проведения опроса по выбору нового места для строительства Собора святой Екатерины в Екатеринбурге. Администрация уральской столицы принимает заявки на альтернативные места для размещения храма. Уже зарегистрированы около 8 000 предложений. В ответ Екатеринбургская Епархия опубликовала меморандум мэру города, в котором просит перенести проведение опроса на месяц. В планах РПЦ провести масштабную презентацию Собора святой Екатерины.