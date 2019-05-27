На мэра из Хакасии после нападения на журналиста завели уголовное дело

Кроме того, проверке подвергнутся сведения о коррупционной деятельности чиновника, которые журналисты обнародовали в программе «Вести. Дежурная часть». В настоящий момент чиновник подозревается в воспрепятствовании журналистской деятельности. Зайцев, в свою очередь, намерен обратиться в СК касательно действий журналиста. Ранее он назвал произошедшее провокацией.

На поведение Зайцева отреагировал заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко. Он сообщил, что на ближайшем заседании будет дана оценка действиям Зайцева.

25 апреля 2018 года Зайцев был признан виновным в халатности, повлекшей гибель двух и более лиц. Речь идет о природных пожарах, случившихся в 2015 году, тогда в Хакасии погибли 12 человек и 54 человека получили травмы. Суд также установил, что начальник отряда противопожарной службы Хакасии Виктор Зенков не руководил тушением, из-за чего произошло масштабное распространение огня.

Зенков, Зайцев и бывший начальник гарнизона пожарной охраны Ковалев были признаны виновными, однако освобождены от отбывания наказания в связи 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Ни один из осужденных не лишился занимаемых должностей.