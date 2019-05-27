Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
На мэра из Хакасии после нападения на журналиста завели уголовное дело
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Screenshot 1

На мэра из Хакасии после нападения на журналиста завели уголовное дело

Сегодня, 15:15ОбществоФото: Скриншот видео Россия 24
Читайте
также
УГМК подарила Нижнему Тагилу дорогу до вип-деревни Росселя и Козицына
Доживут ли ваши суставы до старости
Градсовет предложил установить старый въездной знак в город на Старателе