«Единая Россия» исключила напавшего на журналиста мэра из Хакасии
Сегодня, 15:53ОбществоФото: Скриншот видео Россия 24
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Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев исключен из партии «Единая Россия», сообщают РИА Новости со ссылкой на президиум генерального совета партии.
Также в «ЕР» планируют рассмотреть вопрос о соответствии Зайцева должности главы районы.
Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» во время интервью. Чиновник повалил представителя СМИ на пол, применив физическую силу, когда тот спросил мэра на тему восстановления жилья местных жителей, пострадавших во время лесных пожаров четыре года назад. Зайцев заявил, что его провоцировали.
После инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношение Сергея Зайцева по подозрению в воспрепятствовании журналистской деятельности. Также будут проверены сведения о коррупционной деятельности чиновника.
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