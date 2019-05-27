«Единая Россия» исключила напавшего на журналиста мэра из Хакасии

Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» во время интервью. Чиновник повалил представителя СМИ на пол, применив физическую силу, когда тот спросил мэра на тему восстановления жилья местных жителей, пострадавших во время лесных пожаров четыре года назад. Зайцев заявил, что его провоцировали.