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#домахорошо
«Единая Россия» исключила напавшего на журналиста мэра из Хакасии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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«Единая Россия» исключила напавшего на журналиста мэра из Хакасии

Сегодня, 15:53ОбществоФото: Скриншот видео Россия 24
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