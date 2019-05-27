Патриарх Кирилл назвал протесты против храмов «экзотическим» явлением для России
Подводя итоги визита в Страсбург, патриарх Кирилл сказал представителям прессы, что протесты против строительства храмов – это редкое явление, пишет ТАСС.
Также патриарх назвал подобные протесты экзотическим явлением, ведь, по его мнению, храмы не могут никому помешать. В то время как Церкви приходится сталкиваться с ничем не мотивированной злобой.
Полагаю, что это явление экзотическое, очень редкое, и дай Бог, чтобы ничего подобного не распространялось по лицу нашей православной земли, сказал патриарх Кирилл.
Ранее представитель РПЦ рассказал, что за последние 10 лет в России было построено 30 тысяч храмов.
24 мая Владимир Путин провел встречу в патриархом. В ходе беседы они затронули вопрос, касающийся храма святой Екатерины в Екатеринбурге, строительство которого в сквере у Театра драмы вызвало волну протестов среди жителей города. После предложения Владимира Путина о проведении опроса о месте возведения будущего храма, ситуация изменилась. Власти города решили организовать опрос и начали прием заявок на альтернативные места для размещения храма. В настоящий момент забор в сквере демонтирован.