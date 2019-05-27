Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Патриарх Кирилл назвал протесты против храмов «экзотическим» явлением для России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Detail20180201 pal 8268 3 %d0%be%d0%b1%d1%80

Патриарх Кирилл назвал протесты против храмов «экзотическим» явлением для России

Сегодня, 20:16ОбществоФото: официальный сайт РПЦ
Читайте
также
УГМК подарила Нижнему Тагилу дорогу до вип-деревни Росселя и Козицына
Доживут ли ваши суставы до старости
Градсовет предложил установить старый въездной знак в город на Старателе