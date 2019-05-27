Патриарх Кирилл назвал протесты против храмов «экзотическим» явлением для России

Также патриарх назвал подобные протесты экзотическим явлением, ведь, по его мнению, храмы не могут никому помешать. В то время как Церкви приходится сталкиваться с ничем не мотивированной злобой.

Полагаю, что это явление экзотическое, очень редкое, и дай Бог, чтобы ничего подобного не распространялось по лицу нашей православной земли, сказал патриарх Кирилл.

Ранее представитель РПЦ рассказал, что за последние 10 лет в России было построено 30 тысяч храмов.