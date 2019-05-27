Прибыль группы компаний "Россети" за первый квартал увеличилась на 23%
За первые три месяца текущего года ПАО «Россети» заработали 40,8 миллиарда рублей чистой прибылью. Данный показатель на 22,9% выше аналогичного показателя за 2018 год. Благодаря улучшению финансовых показателей, энергетики смогут выплатить дивиденды за первый квартал 2019 года.
Издание «Новые известия» пишет, что общий объем полученной выручки «Россетей» составил 265,5 миллиарда рублей. В первом квартале 2018 года это показатель был немного меньше – 260,3 миллиарда рублей. Также вырос и показатель EBITDA относительно прошлого года - на 20,9% и достиг 95 миллиардов рублей.
Генеральный директор группы компаний Павел Ливинский подчеркнул, что положительные финансовые показатели демонстрируют укрепление положения дел энергетической компании. Также он добавил, что повышение финансовых показателей – это следствие ряда мероприятий, которые в «Россетях» начали применять около двух лет назад.
Ливинский добавил, что «Россети» продолжат демонстрировать положительную динамику, а также трудится над цифровой трансформацией всего комплекса электросетей страны.