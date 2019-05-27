Прибыль группы компаний "Россети" за первый квартал увеличилась на 23%

Издание «Новые известия» пишет, что общий объем полученной выручки «Россетей» составил 265,5 миллиарда рублей. В первом квартале 2018 года это показатель был немного меньше – 260,3 миллиарда рублей. Также вырос и показатель EBITDA относительно прошлого года - на 20,9% и достиг 95 миллиардов рублей.

Генеральный директор группы компаний Павел Ливинский подчеркнул, что положительные финансовые показатели демонстрируют укрепление положения дел энергетической компании. Также он добавил, что повышение финансовых показателей – это следствие ряда мероприятий, которые в «Россетях» начали применять около двух лет назад.