Путин и патриарх Кирилл обсудили вопрос о Храме-на-Драме в Екатеринбурге
Сегодня, 15:37ОбществоФото: Официальный сайт Кремля
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24 мая президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл во время встречи затронули вопрос, касающийся Храма-на-Драме в Екатеринбурге, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
Однако Песков не пояснил, какого рода диалог состоялся между президентом и главой РПЦ. Он отметил, что президент и патриарх общаются во время встреч на различные актуальные темы и затрагивают многие проблемные моменты. Ранее патриарх Кирилл сообщил, что РПЦ строит по три храма в сутки.
Напомним, что конфликт вокруг Храма святой Екатерины начался 13 мая, противостояние в Театральном сквере длилось несколько дней. Общественные недовольства пошли на спад после того, как президент России сообщил, что решить проблему можно путем голосования. Тогда к горожанам с заявлением о проведении голосования обратились мэрия Екатеринбурга и правительство Свердловской области. В Кремле пояснили, что более не планируют вмешиваться в ситуацию.
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