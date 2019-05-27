Путин и патриарх Кирилл обсудили вопрос о Храме-на-Драме в Екатеринбурге

Однако Песков не пояснил, какого рода диалог состоялся между президентом и главой РПЦ. Он отметил, что президент и патриарх общаются во время встреч на различные актуальные темы и затрагивают многие проблемные моменты. Ранее патриарх Кирилл сообщил, что РПЦ строит по три храма в сутки.

Напомним, что конфликт вокруг Храма святой Екатерины начался 13 мая, противостояние в Театральном сквере длилось несколько дней. Общественные недовольства пошли на спад после того, как президент России сообщил, что решить проблему можно путем голосования. Тогда к горожанам с заявлением о проведении голосования обратились мэрия Екатеринбурга и правительство Свердловской области. В Кремле пояснили, что более не планируют вмешиваться в ситуацию.