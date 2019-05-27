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#домахорошо
Роскомнадзор заставил депутата удалить видео о протестах в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Роскомнадзор заставил депутата удалить видео о протестах в Екатеринбурге

Сегодня, 19:03ОбществоФото: YouTube-канал Николая Бондаренко
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