Рынок страхования жизни в России упал впервые за 10 лет

По словам председателя комитета ВСС по страхованию жизни Максима Чернина, рынок страховщиков терпит убытки впервые за 10 лет.

В 2019 году сборы по страхованию жизни сократились до 94,8 млрд рублей. Больше всего сократились сборы по инвестиционному страхованию жизни, которое предлагают банки. В первом квартале 2019 года премии по ИСЖ сократились до 26,1%.

В Всероссийском союзе страховщиков называют две причины, по которым могло произойти падение сборов инвестиционного страхования жизни. Среди них насыщение премиальных клиентских сегментов и внедрение новых стандартов продаж с 1 января 2019 года. Согласно новым положениям, компании и агенты обязаны предупреждать клиентов об основных рисках продуктов и существенных условиях договора.

Также в ВСС отмечают, что сокращение сборов по страхованию жизни сопровождается большим количеством жалоб потребителей на данные продукты. За первые три месяца 2019 года количество недовольных выросло на 85%.

Проанализировав доходность ИСЖ, ЦБ выяснил, что по пятилетним полисам она составила 2,4%, а по трехлетним 1,9%. Эти показатели свидетельствуют о том, что доходы оказываются не такими высокими, как обещают банки — продавцы ИСЖ.