Суд Екатеринбурга отказал признать банкротом госкомпанию из-за долга по подряду на ЧМ
Арбитражный суд Екатеринбурга отказался принять в производство заявление от ООО СК «Профит», которое требует банкротства ГКУ «Управление капитального строительства Свердловской области», сообщает интернет-издание Znak.
В апреле 2019 года строительная компания «Профит» направила иск в Арбтражный суд Екатеринбурга. В нем организация потребовала признать УКС банкротом из-за долга, который госкомпания не выплатила за строительство подземной парковки на улице Татищева в Екатеринбурге, построенной к Чемпионату мира по футболу 2018.
Арбитражный суд отказался принять дело в производство аргументируя тем, что УКС не попадает под процедуру банкротства. Положения законодательства не распространяются на государственные казенные учреждения, каким является УКС.
Такое лицо не может быть признано банкротом в силу закона, поскольку специальный характер правоспособности казенных учреждений предполагает иные способы и механизмы, направленные на надлежащее исполнение ими обязательств, сказано в постановлении суда.
Напомним, УКС задолжало 3,9 миллиона рублей строительной компании «Профит». Стоимость контракта, заключенного с подрядчиком составила 634 миллиона рублей.