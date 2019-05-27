Суд Екатеринбурга отказал признать банкротом госкомпанию из-за долга по подряду на ЧМ

В апреле 2019 года строительная компания «Профит» направила иск в Арбтражный суд Екатеринбурга. В нем организация потребовала признать УКС банкротом из-за долга, который госкомпания не выплатила за строительство подземной парковки на улице Татищева в Екатеринбурге, построенной к Чемпионату мира по футболу 2018.

Арбитражный суд отказался принять дело в производство аргументируя тем, что УКС не попадает под процедуру банкротства. Положения законодательства не распространяются на государственные казенные учреждения, каким является УКС.

Такое лицо не может быть признано банкротом в силу закона, поскольку специальный характер правоспособности казенных учреждений предполагает иные способы и механизмы, направленные на надлежащее исполнение ими обязательств, сказано в постановлении суда.