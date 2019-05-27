Таможенники Екатеринбурга пресекли канал нелегальной поставки сигарет из Киргизии

Уральские таможенники конфисковали 10 тысяч пачек сигарет, маркированных акцизными знаками «для продажи только на территории Кыргызстана». Товар был привезен из Бишкека.

По словам замначальника Уральского таможенного управления Михаила Пономарева, российские акцизные марки наносятся на продукцию в производственных цехах. Это значит, что сигареты были ввезены на территорию Российской Федерации нелегально.

Организована проверка. Получатель товара выплатит штраф. Кроме того, вся изъятая партия продукции подлежит уничтожению.

В марте сотрудники уральской таможни изъяли 1,5 тонны нелегальных сигарет, привезенных из Киргизии. Все 57 тысяч пачек были уничтожены согласно постановлению суда.