В Екатеринбурге бизнесмена Капчука приговорили к условному сроку
Бизнесмен Сергей Капчук признан виновным в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения, сообщает интернет-издание Znak.
Капчук приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. В связи с амнистией в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне бизнесмен был освобожден от наказания. На таком решении настоял гособвинитель.
Бизнесмен с решением суда не согласен и намерен его обжаловать. Он пояснил, что не считает себя виновным, а приговор, по его мнению, переписан с судебного решения 15-летней давности, вынесенного в отношении его брата.
Я надеюсь, что этот приговор будет отменён, я готов обжаловать его вплоть до Страсбурга,сказал корреспондентам Znak Капчук.
Напомним, что Капчук, действуя в преступном сговоре со своим братом и используя служебное положение, по версии обвинения, завладел двумя миллиардами неденоминированных рублей СвЖД. Затем он скрылся за границей и вернулся в Россию спустя 18 лет.