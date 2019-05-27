В Екатеринбурге бизнесмена Капчука приговорили к условному сроку

Капчук приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. В связи с амнистией в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне бизнесмен был освобожден от наказания. На таком решении настоял гособвинитель.

Бизнесмен с решением суда не согласен и намерен его обжаловать. Он пояснил, что не считает себя виновным, а приговор, по его мнению, переписан с судебного решения 15-летней давности, вынесенного в отношении его брата.

Я надеюсь, что этот приговор будет отменён, я готов обжаловать его вплоть до Страсбурга,сказал корреспондентам Znak Капчук.