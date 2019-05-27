В Екатеринбурге до 30 мая появится рабочая группа по опросу о месте возведения храма

В рабочую группу войдут депутаты, представители епархии и общественники. Со слов спикера Игоря Володина, примерная численность группы составит 17 человек.

В нее войдут пять общественников, два человека от Екатеринбургской епархии, представитель избиркома, представитель администрации города, и восемь человек от профильных комиссий гордумы — из каждой по одному. Планируем, что до 30 мая список будет готов,отметил Володин.

Первостепенная задача, которую поставят перед собравшимися — определить будет ли решение приниматься в ходе опроса или в ходе референдума.

Также надо решить вопрос по численности участников опроса, чтобы, если будет опрос, он был признан состоявшимся. Кроме того, надо решить, включать ли в список планируемых площадок для возведения собора место в сквере на набережной,рассказал спикер городской думы Екатеринбурга.