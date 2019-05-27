В Екатеринбурге экс-бухгалтер кондитерской фирмы дважды взыскала зарплату

Установлено, что при увольнении с предприятия, занимающегося производством кондитерских изделий, женщина получила заработную плату не в полном объеме. В связи с чем она обратилась в суд, который постановил взыскать с работодателя 50 тысяч рублей в пользу истца. Исполнительный лист принят в работу от заявительницы.

Однако позже женщина подала новый исполнительный лист о взыскании задолженности за тот же период, но в большем объеме. При этом не отозвав предыдущий документ. Судебные приставы разъяснили гражданке, что в ее действиях просматриваются признаки мошенничества, так как она подала дважды в суд на взыскание одной и той же задолженности.