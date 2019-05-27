В Екатеринбурге у Драмтеатра появился арт-объект в виде освежителя воздуха

На «освежителе» написано: «От запаха камня и бетона» и «Освежитель для города». Автором объекта является художник Овсян. Ранее в Театральном сквере появился арт-объект с изображением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, митрополита Кирилла, владельцев УГМК и РМК Андрея Козицына и Игоря Алтушкина.