В Екатеринбурге у Драмтеатра появился арт-объект в виде освежителя воздуха
Сегодня, 13:24ОбществоФото: ИА «Уральский меридиан»
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Арт-объект в виде освежителя-елочки в увеличенном размере появился в сквере у Театра драмы, где планировалось строительство Храма святой Екатерины, пишет «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
На «освежителе» написано: «От запаха камня и бетона» и «Освежитель для города». Автором объекта является художник Овсян. Ранее в Театральном сквере появился арт-объект с изображением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, митрополита Кирилла, владельцев УГМК и РМК Андрея Козицына и Игоря Алтушкина.
Накануне инвесторы строительства Храма святой Екатерины сделали совместное заявление. УГМ и РМК на своих официальных сайтах написали, что ждут совместного решения народа, правительства и епархии касательно места строительства храма, подчеркнув, что участие компаний в строительстве объекта выражается исключительно в благотворительной финансовой помощи.
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