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#домахорошо
В Екатеринбурге у Драмтеатра появился арт-объект в виде освежителя воздуха
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Osvezhitel dlya goroda 1000x667

В Екатеринбурге у Драмтеатра появился арт-объект в виде освежителя воздуха

Сегодня, 13:24ОбществоФото: ИА «Уральский меридиан»
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