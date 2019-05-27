В России сегодня стартовал основной этап ЕГЭ

Сегодня школьники сдают экзамены по географии и литературе. На экзамен по литературе заявилось 52 тысячи учащихся. Сдать экзамен по географии пожелали 22,5 тысячи выпускников.

Напомним, что в Свердловской области в этом году выпускники впервые будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Форма тестирования не отличается от ЕГЭ по другим иностранным языкам. В 2019 году сдать экзамен по китайскому языку пожелали пятеро свердловчан.