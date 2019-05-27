В России сегодня стартовал основной этап ЕГЭ

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
27 мая выпускники в российских школах сдают первые экзамены ЕГЭ, сообщает РИА Новости.
Сегодня школьники сдают экзамены по географии и литературе. На экзамен по литературе заявилось 52 тысячи учащихся. Сдать экзамен по географии пожелали 22,5 тысячи выпускников.
Напомним, что в Свердловской области в этом году выпускники впервые будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Форма тестирования не отличается от ЕГЭ по другим иностранным языкам. В 2019 году сдать экзамен по китайскому языку пожелали пятеро свердловчан.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей