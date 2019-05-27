В России предложили ужесточить правила призыва в армию

Нововведение предлагает расширить полномочия призывных комиссий, в частности, дать им право ставить под сомнение диагнозы гражданских врачей. Таким образом, призывник, имеющий отсрочку от армии, может быть направлен на прохождение повторной комиссии. Кроме того, стандартный осмотр может быть заменен на медосвидетельствование. Что позволит расширить комплекс мероприятий, направленных на установление состояния здоровья призывника.

Граждан, не годных к службе в армии по состоянию здоровья, будут направлять на лечение. По результатам которого, в случае выздоровления, гражданин будет призван в армию. Если же он имеет заболевание, которое нет возможности излечить, он может освобождаться от воинской службы бессрочно.