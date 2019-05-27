Правительство РФ планирует обязать супермаркеты принимать стеклянные бутылки

Предложения о механизме внедрения новой услуги должны быть направлены в Госдуму до 15 июня. Предполагается, что за одну пустую бутылку торговые сети должны платить 5-7 рублей.

Инициатором выступила партия «Справедливая Россия». Как пояснили корреспондентам «Известий» представители фракции партии в Госдуме, в случае принятия законопроекта, для граждан будет разработан механизм поощрения, который мотивирует население к сдаче в переработку бытовых отходов.

Мировая практика свидетельствует о том, что стекло, пластик и бумагу следует утилизировать, до 80% мусора можно направлять на вторичную переработку,пояснили в Госдуме.

Данная практика уже применяется в США и странах Европы.