Правительство РФ планирует обязать супермаркеты принимать стеклянные бутылки
Председатель правительства России Дмитрий Медведев дал поручение Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос введения в торговых сетях услуги по приему стеклотары, пишут «Известия».
Предложения о механизме внедрения новой услуги должны быть направлены в Госдуму до 15 июня. Предполагается, что за одну пустую бутылку торговые сети должны платить 5-7 рублей.
Инициатором выступила партия «Справедливая Россия». Как пояснили корреспондентам «Известий» представители фракции партии в Госдуме, в случае принятия законопроекта, для граждан будет разработан механизм поощрения, который мотивирует население к сдаче в переработку бытовых отходов.
Мировая практика свидетельствует о том, что стекло, пластик и бумагу следует утилизировать, до 80% мусора можно направлять на вторичную переработку,пояснили в Госдуме.
Данная практика уже применяется в США и странах Европы.
Председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов отметил, что вариант сдачи бутылок в супермаркеты — лишь один из возможных. Не исключено, что площади супермаркетов не смогут вместить необходимый объем. Однако нововведение может принести торговым сетям и плюсы, так как покупатели будут возвращаться к ним вновь.