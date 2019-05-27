В Свердловской области семь объектов строительства являются «проблемными»
На Среднем Урале семь объектов строительства остались без финансирования, сообщает УрБК.
В Свердловской области строятся 199 жилых объектов. По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, 106 из них будут завершены за счет средств девелоперов, а также по схеме долевого строительства. Согласно новым правилам, Госжилстройнадзор региона определяет, какие дома могут быть достроены по правилам долевого строительства. Объекты получат соответствующее разрешения в случае 30% готовности дома и, если 10% квартир будут проданы.
Из 93 оставшихся объектов, которые не попадают под заданные критерии, 7 министр назвал «проблемными», поскольку банки отказали застройщикам в предоставлении проектного финансирования.
По этим объектам нам, скорее всего, придется искать иной способ завершения строительства. На федеральном уровне сейчас разрабатывается ряд мероприятий, в том числе с учетом средств госкомпании ДОМ.РФ, которые позволят довести реализацию проектов до конца, пояснил Михаил Волков.
Напомним, новые правила, согласно которым долевое строительство в России заменяется открытием специальных эскроу-счетоов, вводятся 1 июня 2019 года.