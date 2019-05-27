В Свердловской области семь объектов строительства являются «проблемными»

В Свердловской области строятся 199 жилых объектов. По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, 106 из них будут завершены за счет средств девелоперов, а также по схеме долевого строительства. Согласно новым правилам, Госжилстройнадзор региона определяет, какие дома могут быть достроены по правилам долевого строительства. Объекты получат соответствующее разрешения в случае 30% готовности дома и, если 10% квартир будут проданы.